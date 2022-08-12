أبل تتوقع استمرار مبيعات آيفون هذا العام رغم تباطؤ السوق

2022/08/12 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

طلبت شركة أبل الأمريكية من الموردين إنتاج عدد كبير على الأقل من الجيل الجديد لأجهزتها من الهاتف المحمول آيفون هذا العام مثلما كان الحال في عام 2021، معولة على عملاء أثرياء وتضاؤل المنافسة، في مواجهة تباطؤ قطاع الالكترونيات على مستوى العالم .وأبلغ عملاق التكنولوجيا مصانعه للتجميع بإنتاج 90 مليون من أجهزته الحديثة، بالتساوي مع العدد المنتج العام الماضي، على الرغم من تدني التوقعات لسوق الهواتف المحمولة بحسب ما نقلته مصادر لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المصادر إن الشركة لا تزال تتوقع تجميع حوالي 220 مليون جهاز آيفون في المجمل لعام 2022، وهو أيضا نفس مستوى العام الماضي تقريبا.

وتشير توقعات أبل إلى أنها على ثقة بشأن تحملها تبعات تباطؤ الإنفاق على الهواتف الذكية وأجهزة أخرى.

ومن المتوقع أن ينكمش سوق الهواتف العالمي بنسبة 3.5 % في عام 2022 بعدما تراجع بنسبة 9 % في الربع المنتهي في يونيو الماضي ، حسبما أفادت شركة البيانات "آي دي سي".

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