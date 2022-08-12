الإطار يرهن إنهاء اعتصامه على اسوار الخضراء بتحقيق شرط واحد - عاجل

2022/08/12 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغدادرهن القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الجمعة، اعلان انهاء الاعتصام على اسوار المنطقة الخضراء من جهة جسر المعلق لحين تحقيق المطالب التي اعلن عنها جمهور الاطار ابرزها اعلان عودة نشاط البرلمان.وقال الهلالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اعتصام جمهور الاطار التنسيقي سيبقى مفتوحا لحين تحقيق المطالب التي اعلن عنها جمهور الاطار". واضاف انه "لا تراجع عن الاعتصام حتى تحقيق كامل المطالب وعلى رأسها إعادة جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة".وتابع " من غير الممكن القبول بتعطيل جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة من قبل طرف سياسي، فهذا مرفوض وهذا اجراء غير دستوري وغير ديمقراطي ونحن مع الطرق الدستورية لحل كافة الخلافات السياسية".

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