الإطار التنسيقي يصدر بياناً بشأن تظاهرات أنصاره قرب الخضراء

2022/08/12 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، بياناً بشأن تظاهرات أنصاره قرب المنطقة الخضراء.

وذكر الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "يتقدم بشكره العميق وامتنانه الكبير إلى الجماهير العراقية بفئاتها المختلفة وشرائحها الاجتماعية المتنوعة وهي تتظاهر في بغداد عاصمة الدولة ومركز المشروع الوطني الصامد بوجه محاولات الإلغاء، وفي البصرة الفيحاء خزان العراق المادي والمعنوي وعاصمته الاقتصادية، وفي نينوى أم الربيعين وعروس التحرير معبرة عن وحدة موقفها وقانونية مطاليبها في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها الدستورية وخصوصاً القضاء والسلطة التشريعية".

وأعرب الإطار عن "تضامنه مع إرادة المتظاهرين التي أكدت مطالب الأغلبية الوطنية في الحياة الحرة الكريمة وقيام حكومة الخدمة الوطنية التي توفر العيش الكريم لأبناء الشعب العراقي كافة، ونعاهد الجماهير العراقية بالعمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيق مطاليبها ولن نحيد عن هذه الأهداف الوطنية الكبرى مادامت مرتبطة بآمال هذا الشعب وتطلعاته وطموحاته في المساواة والعدالة الاجتماعية، والأهم من ذلك أن هذا الوطن لايدار إلا بالحوار والتفاهم بين جميع أبنائه ولايمكن لطرف أن يصادر إرادة الجميع تحت أي ذريعة أو حجة

شكراً لصبركم والتزامكم وجهدكم الكبير وحضوركم الفاعل الذي سجلتم وتسجلون فيه أن العراق بلد الحضارة والقيم والتنوع والوحدة الوطنية".

وتابع: "نتقدم بالشكر والتقدير الى اللجنة المنظمة ولجانها الفرعية ووسائل الإعلام التي تعاونت جميعاً من أجل إظهار الصورة الجميلة لتظاهراتكم

وسنكون معكم دائماً في جميع الساحات والمواقف

حفظ الله العراق وشعبه من كل سوء".

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