2022/08/12 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، عبر “تويتر”، تغريدة تتعلق بالنجم المصري محمد صلاح.صلاح انضم لليفربول في عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين وضع بصمته مع الريدز وأصبح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يعلق على مركز محمد صلاح في قائمة افضل لاعب بأوروبا المركز الخبري الوطني.

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