2022/08/12 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قدم الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، شكره للمتظاهرين من انصاره في بغداد والمحافظات.وقال الاطار في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “يتقدم بشكره العميق وامتنانه الكبير إلى الجماهير العراقية بفئاتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطار يشكر مناصريه ويتعهد بالعمل الجاد من أجل تحقيق مطالبهم المركز الخبري الوطني.

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