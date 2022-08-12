2022/08/12 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو جماهير التنسيقي للحفاظ على السلم ومناصرة الإصلاح التيار يؤكّد عدم المساومة على مطالب الشعب والإطار يضغط بتظاهرات مماثلة بغداد – قصي منذر شهدت بغداد امس ، تظاهرة لمؤيدي الاطار التنسيقي ،وسط تأكيد الحراك الشعبي، مواصلة الاعتصام قرب مبنى البرلمان حتى تحقيق مطالب الشعب ،ما يعكس استمرار الخلاف بين رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار يؤكّد عدم المساومة على مطالب الشعب والإطار يضغط بتظاهرات مماثلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار يؤكّد عدم المساومة على مطالب الشعب والإطار يضغط بتظاهرات مماثلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).