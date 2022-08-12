2022/08/12 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميقاتي يشكر العراق على تمديد إتفاق تزويد لبنان بالوقود وفد وزاري يزور بيروت لبحث الخدمات المطلوبة بيروت – وجدان شبارو اعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ،عن شكره للحكومة العراقية على تمديد اتفاق تزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل لمدة عام في مقابل خدمات.وقال بيان امس ان (الحكومة العراقية وافقت في اجتماعها على الطلب الذي […]

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