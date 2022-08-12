2022/08/12 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة أطفال جراء سقوط لعبة بالسليمانية خلاف على رمز الأنترنت يدفع شخص إلى قتل شقيقه في ذي قار المحافظات – مراسلو (الزمان) كشفت مديرية مكافحة إجرام ذي قار امس،عن ملابسات جريمة قتل ،أرتكبها شخص بحق شقيقه عقب تغييره الرمز السري لشبكة الأنترنت .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مركز شرطة السديناوية أحد مراكز قسم شرطة […]

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