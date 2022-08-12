2022/08/12 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الكاتب والروائي البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي، لـ"7 إلى 10 طعنات"، بحسب شاهدة عيان أحصت تحركات المشتبه به قبل أن تغادر المسرح خوفًا على سلامتها.

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