من الرابح والخاسر في لعبة الخروج إلى الشارع؟ ومن الذي يسيء للدولة العراقية؟

2022/08/12 | 22:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب السابق في البرلمان العراقي فتاح الشيخ إن قرار الاعتصام يوجّه رسالة مفادها أن الشارع ليس ملكا لجهة سياسية معينة، معتبرا أنه بإمكان مختلف الجهات أن تنزل مناصريها للشارع.

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