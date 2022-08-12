البرلمان المصري يدعو لعقد جلسة طارئة لمناقشة

2022/08/12 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، دعوة الأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب غداً السبت، لمناقشة "أمر عاجل" لم تذكره.وقال أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة غداً السبت الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.وفيما لم يصرح مناع بموضوع الجلسة الطارئة التي قطعت إجازة مجلس النواب، قالت وسائل إعلام محلية إنه من متوقع مناقشة تعديل وزاري وشيك على حكومة مصطفى مدبولي.في الوقت نفسه، ذكرت تقارير إعلامية أن الجلسة قد تشهد مناقشة ملف سد النهضة الذي أعلنت إثيوبيا في وقت سابق من اليوم الجمعة عن اكتمال المرحلة الثالثة من الملء، وهو ما ترفضه القاهرة.

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