غوارديولا يبدي

2022/08/12 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتفوق سيتي على منافسة شديدة من أندية أوروبية عدة للتعاقد مع الشاب النروجي (22 عاما) الذي سجّل 86 هدفا في 89 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

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