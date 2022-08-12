الأزمة السياسية في العراق.. كيف حدد الدستور آلية حل البرلمان؟

2022/08/12 | 23:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل السجال في العراق بشأن حل البرلمان وما إذا كان بإمكان القضاء البت في هذه الخطوة، حيث تنص المادة 64 من الدستور العراقي: "يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه".

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