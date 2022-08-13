الرابحون والخاسرون بالبورصات العالمية والخليجية في ثاني أسبوع من أغسطس 2022

2022/08/13 | 00:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: واصلت البورصات العالمية وفي مقدمتها "وول ستريت" حصد مكاسب أسبوعية جديدة في نهاية تعاملات ثاني أسبوع من شهر أغسطس الجاري وهو ما انعكس على معظم أسواق المال بالمنطقة مدعومة بتحقيق الشركات الكبرى أرباحا قوية وبالتزامن مع صعود أسعار …

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