الإطار يرمي حجر التحشيد المستدام في البركة السياسية الراكدة

2022/08/13 | 00:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: في انعكاس للأزمة السياسية الحادة التي يعيشها العراق، باشر الخصوم السياسيون لمقتدى الصدر في...

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