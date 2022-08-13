2022/08/13 | 00:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نظم الآلاف احتجاجات عبر مناطق بشمال سوريا الذي تسيطر عليه قوات المعارضة اليوم الجمعة بعد أن دعا وزير الخارجية التركي إلى مصالحة بين جماعات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة وحكومة الرئيس بشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات حاشدة شمال سوريا تنديدا بدعوة أنقرة لـ”المصالحة” بين الحكومة والمعارضة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات حاشدة شمال سوريا تنديدا بدعوة أنقرة لـ”المصالحة” بين الحكومة والمعارضة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات حاشدة شمال سوريا تنديدا بدعوة أنقرة لـ”المصالحة” بين الحكومة والمعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).