اصابة ثلاثة اشخاص بمشاجرة عشائرية جنوب شرق بغداد

2022/08/13 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة ثلاثة اشخاص جراء مشاجرة عشائرية ضمن قضاء المدائن جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة عشائرية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء المدائن جنوب شرق بغداد.واضاف ان "المشاجرة اسفرت عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح مختلفة نتيجة اطلاقات نارية".

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