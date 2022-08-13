شرطة النجف تعلن عن نجاح كبير ضد تجارة المخدرات

2022/08/13 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائد شرطة محافظة النجف الاشرف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل، اليوم الجمعة، عن تحقيق نجاح كبير في مجال مكافحة جريمة المخدرات في المحافظة خلال هذا العام.

وقال إعلام شرطة محافظة النجف الاشرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد تنفيذ واجبات كبيرة ومهمة ضد تجار المخدرات في المحافظة انعكست بشكل كبير على انخفاض معدل ارتفاع هذه الجريمة بعد محاصرة وتقويض النواقل لها والسيطرة عليها بعد ان كانت المحافظة محطة عبور لمناطق أخرى ونتيجة الضربات الموجعة انحسرت هذه الجريمة بشكل كبير".

واضاف ان "ما يقارب (400) مطلوب للعدالة بين تاجر ومروج تم القبض عليهم خلال الفصل الأول من هذا العام وضبط كميات كبيرة جدا من مادة الكرستال والافيون وعشرات الآلاف من حبوب الكبتاجون و(64) قطعة سلاح مختلفة بينها رمانات دفاعية وهجومية ومسدسات وبنادق كلاشنكوف واعتده و(794) من مواد التعاطي من امبولات تعاطي وميازين إلكترونية وراس مشعل وقداحة وقناني غاز صغيرة وعشرات أوامر القبض بحق المطلوبين".

واشار قائد الشرطة ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي كان داعماً رئيسيا لنا في كل هذه العمليات ولا ننسى دور المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقسم مكافحة مخدرات النجف و جهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وسرية سوات في المحافظة في كثير من العمليات المهمه وأكد ان العمليات مستمرة في ضرب عصابات هذه الجريمة ولن نتوقف او نخفف من ملاحقتهم اطلاقا لان هذه الجريمة هي مفتاح لكل الجرائم الأخرى".

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