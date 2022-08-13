2022/08/13 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ياسر المالكي: كلما كبر التحدي ازدادت الحشود وعلت الهتافات

بغداد اليوم – بغداد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر المالكي، اليوم الجمعة، ان الحشود في التظاهرات تزداد وتعلو الهتافات كلما كبر التحدي.

وقال المالكي في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، ان "‏كل صور المظاهرة اليوم، كانت رائعة والرسالة التي كانت تحملها وطنية".

ادناه نص التغريدة:

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