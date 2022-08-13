الاطار يكشف عن مفاوضات سياسية لترك مقر البرلمان للصدريين وعقد جلسة خارجه

2022/08/13 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الجمعة، عن وجود مفاوضات لعقد جلسات مجلس النواب خارج مبناه الحالي بسبب الاعتصام داخله.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "كل القوى السياسية بدون استثناء تدرك بان تعطيل جلسات مجلس النواب لايخدم المصلحة العامة العراقية في ظل وجود عشرات القوانين التي تحتاج الى تصويت وحسم ومنها قانون الموازنة الذي يشكل العامود الفقري في البنية المالية للبلاد كما انه يمثل آلية دعم لملايين العراقيين من ناحية ضمان حقوقهم في مؤسسات الدولة".

واضاف العتبي، ان "هناك بالفعل مشاورات غير معلنة بين قوى متعددة حيال طرح فكرة اعادة جلسات مجلس النواب خارج مبناه الحالي الذي يحيط به المتظاهرين منذ ايام"، مؤكدا بان "الامر وارد جدا وربما تمضي به القوى السياسية اذا استمرت الاوضاع دون اي تغيرات".

واشار الى ان" شلل مجلس النواب لايخدم العملية السياسية ويضر بمصالح ملايين العراقيين كما ان خيارات تغيير او اصلاح لايمكن بدون وجود مجلس النواب باعتباره صوت الشعب".

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