بعد إعلان الاطار الاعتصام.. ائتلاف المالكي يؤكد المضي بتشكيل الحكومة

2022/08/13 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، المضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا ان اعتصامات جماهير الاطار ستكون احد اهم الدوافع نحو الاسراع بتشكيلها.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوى الاطار التنسيقي مستمرة بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهناك تفاهمات متقدمة مع عدد من الأطراف السياسية لحسم الموضوع".

واضاف ان "اعتصام الجماهير الشعبية قرب اسوار المنطقة الخضراء، احد اهم الدوافع للإسراع بعملية تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا الى ان "قوى الاطار ماضية بهذا الخيار ولا تراجع عنه ومرشح الاطار مازال هو محمد شياع السوداني ولا بديل عنه".

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