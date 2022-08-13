جلسة طارئة لمجلس النواب المصري السبت للنظر في

2022/08/13 | 00:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس النواب المصري إلى عقد جلسة طارئة، السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، للنظر في "أمر مهم"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فيما رجح نواب أن يكون سبب الاجتماع مناقشة تعديل وزاري موسع.

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