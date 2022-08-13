2022/08/13 | 01:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: احتل العراقيون المركز الرابع بنسبة 46% للشعوب الأكثر غضبا عام 2022، وفق تصنيف صادر...

ظهرت المقالة العراقيون بالمركز الرابع في قائمة الشعوب الأكثر غضباً العام 2022 أولاً على المسلة.

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