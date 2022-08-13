2022/08/13 | 01:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آسياسيل.. تكسب جائزة (أفضل حملة تسويقية في مجال الاتصالات لعام 2022) عن إطلاق منصتها الجديدة للشباب (يووز) YOOZ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/13 | 01:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آسياسيل.. تكسب جائزة (أفضل حملة تسويقية في مجال الاتصالات لعام 2022) عن إطلاق منصتها الجديدة للشباب (يووز) YOOZ) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آسياسيل.. تكسب جائزة (أفضل حملة تسويقية في مجال الاتصالات لعام 2022) عن إطلاق منصتها الجديدة للشباب (يووز) YOOZ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).