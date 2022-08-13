إشبيلية يسقط أمام أوساسونا في افتتاحية الليجا

2022/08/13 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستهل فريق إشبيلية رحلته في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بالخسارة أمام مضيفه أوساسونا 1-2، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة، في الجولة الأولى من المسابقة.وتقدم أوساسونا بهدف سجله إزكويل أفيلا في الدقيقة التاسعة، وتعادل أشبيلية عن طريق رافاييل مير فيسنتي في الدقيقة 11، قبل أن يسجل إيمار أوروز هدف الفوز لأوساسونا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.وحصد أوساسونا أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق أشبيلية بلا نقاط.

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