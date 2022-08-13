المرشحون الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

2022/08/13 | 01:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

"يويفا"، اليوم الجمعة، عن القائمة

النهائية للاعبين المرشحين للفوز

بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022.

وضمت القائمة المُختصرة 3 مرشحين، وهم

ثنائي ريال مدريد الإسباني،

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