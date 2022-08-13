اجرام كربلاء تكشف جريمة قتل وتلقي القبض على الجاني خلال 48 ساعة

2022/08/13 | 01:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان استخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود

حادث قتل في قضاء الهندية بكربلاء وبعد

وصول المفارز تم العثور على جثة المجنى

عليه متعرضة الإطلاقات نارية ،

ونقل بيان لقيادة شرطة كربلاء حصلت

وكالة نون الخبرية ع

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