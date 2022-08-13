بالصور:اصابة شخصين واحتراق مركبة نتيجة حادث مروري في ذي قار

2022/08/13 | 01:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب شخصين واحتراق مركبة اخرى نتيجة

التصادم على الطريق السريع الرابط بين

قضاء الناصرية وقضاء الشطرة في ذي قار .

وقالت مديرية المرور العامة في بيان

لها وتلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه "

بسبب السرعة

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