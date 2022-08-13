شرطة البصرة تُنهي معاناة فتاة تعرضت للتعنيف من قبل ذويها (صور + فيديو)

2022/08/13 | 01:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، عن إنقاذ فتاة تعرضت لعنف أسري من قبل ذويها (والدها وشقيقها).

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