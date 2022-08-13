2022/08/13 | 02:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gssxwYRXYnM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشبلاوي: هناك جهود تبذل من قادة الإطار لتقريب وجهات النظر مع التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشبلاوي: هناك جهود تبذل من قادة الإطار لتقريب وجهات النظر مع التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).