"الأخبار ليست جيدة" عن حالة سلمان رشدي بعد تعرضه للطعن

2022/08/13 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وكيل أعمال سلمان رشدي إن الكاتب سيفقد على الأرجح إحدى عينيه ويعاني من قطع الأعصاب في ذراعه وتلف في كبده بعد تعرضه للطعن يوم الجمعة.

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