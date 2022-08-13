تظاهرات‭ ‬متضادة‭..‬أنصار‭ ‬الصدر‭ ‬يرفعون شعار‭ ‬إغاضة‭ ‬الفاسدين‭ ‬والإطار‭ ‬ينادي‭ ‬بحفظ‭ ‬القانون

2022/08/13 | 02:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطيب‭ ‬إطاري‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬يحذّر‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬ثوابت‭ ‬ بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬–‭ ‬البصرة‭ ‬–‭ ‬النجف‭ -‬الزمان في‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬المتفاقمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬العراق انطلقت‭ ‬عصر‭ ‬امس‭ ‬الجمعة،‭ ‬تظاهرات‭ ‬متضادة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬العراق‭ ‬نظمها‭ ‬الجانبان‭ ‬المتصارعان‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬والاطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬تحت‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬حكومية‭ ‬مشددة،‭ […]

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