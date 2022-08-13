2022/08/13 | 02:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خطيب إطاري في النجف يحذّر من تجاوز ثلاثة ثوابت بغداد -عبد الحسين غزال – البصرة – النجف -الزمان في فصل جديد من الازمة السياسية المتفاقمة من دون حل في العراق انطلقت عصر امس الجمعة، تظاهرات متضادة في بغداد وعدد من محافظات العراق نظمها الجانبان المتصارعان التيار الصدري والاطار التنسيقي، تحت إجراءات أمنية حكومية مشددة، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات متضادة..أنصار الصدر يرفعون شعار إغاضة الفاسدين والإطار ينادي بحفظ القانون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات متضادة..أنصار الصدر يرفعون شعار إغاضة الفاسدين والإطار ينادي بحفظ القانون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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