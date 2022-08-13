إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لسدّ النهضة وعضو مفاوض لـ (الزمان): مراهنة على القنبلة المائية

2022/08/13 | 02:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اديس‭ ‬ابابا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬القاهرة‭ -‬الزمان أكملت‭ ‬إثيوبيا‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬المثيرة‭ ‬للخلاف‭ ‬من‭ ‬ملء‭ ‬خزّان‭ ‬سدّ‭ ‬النهضة‭ ‬على‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أبيي‭ ‬أحمد،‭ ‬وذلك‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬احتجاجات‭ ‬بلدي‭ ‬المصبّ‭ ‬السودان‭ ‬ومصر‭.‬ وقالت‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬هو‭ ‬الضامن‭ ‬لتوزيع‭ ‬حصص‭ ‬المياه‭ ‬وقال‭ ‬أبيي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تلفزيوني‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬سدّ‭ ‬النهضة‭ ‬الإثيوبي‭ […]

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