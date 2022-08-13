أكراد سوريا يسلمون بغداد 700 من عائلات ومقاتلي داعش

2022/08/13 | 02:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سلّمت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬شخص،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلات‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ممن‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬داخل‭ ‬مخيم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومسؤول‭ ‬كردي‭ ‬الجمعة‭.‬وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮«‬620‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلات‭ ‬التنظيم‭ ‬غادروا‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‮»‬‭ ‬بموجب‭ […]

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