خامنئي علق مؤخرا على فتوى إهدار دم سلمان رشدي

2022/08/13 | 06:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، مؤخرا على فتوى سلفه الخميني بإهدار دم الروائي البريطاني، سلمان رشدي، والتي صدرت في التسعينيات عقب روايته "آيات شيطانية".

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