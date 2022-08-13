بالفيديو.. بيريز يحسم الجدل حول عودة رونالدو لريال مدريد

2022/08/13 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في الأخبار التي تشير إلى احتمال عودة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى سانتياغو برنابيو.

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