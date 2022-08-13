السعودية.. تداول فيديو لمواطن بمقطع مناف للذوق العام والداخلية ترد

2022/08/13 | 06:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في مكان عام أثار من حوله بحديث بصوت مرتفع وقام بتصرفات منافية للذوق العام الأمر الذي اثار تفاعلا.

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