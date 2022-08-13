"زخم" يلف كتاب آيات شيطانية وآراء من قرأه.. مهاجمة سلمان رشدي تثير تفاعلا

2022/08/13 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء الجمعة، على إعلان تعرض الروائي البريطاني، سلمان رشدي، صاحب رواية "آيات شيطانية" للهجوم والطعن.

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