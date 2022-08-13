ثلاثة قتلى جراء قصف روسي على كراماتورسك وزابوريجيا في أوكرانيا

2022/08/13 | 08:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في قصف روسي استهدف مدينتَي كراماتورسك بشرق أوكرانيا وزابوريجيا بجنوبها، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وتحدث بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك على فيسبوك عن "هجوم جديد على كراماتورسك وفقًا لمعلومات أولية، قتل مدنيان وجرح 13".

وأضاف أن "القصف ألحق أضرارا بما لا يقل عن 20 مبنى وقد اندلع حريق"، داعيا "السكان إلى إخلاء المنطقة".

من جهته، أفاد المسؤول المحلي في زابوريجيا، أناتولي كورتيف، عبر تلغرام، بمقتل امرأة افي غارات روسية أدت أيضًا إلى إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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