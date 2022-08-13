كوريا الشمالية تنهي العمل بإلزامية وضع الكمامات

2022/08/13 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنهت كوريا الشمالية العمل بإلزامية وضع الكمامات في كل الأماكن تقريبا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، بعد أيام على إعلان الزعيم كيم جونغ أون “الانتصار” على كوفيد.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم السبت أنه “تم رفع إلزامية وضع الكمامات في كل الأماكن باستثناء مناطق الخطوط الأمامية والمدن والمقاطعات […]

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