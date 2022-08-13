2022/08/13 | 09:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lfHcW6uoWNc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. اتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني يقيم كرنفال فرح في يوم الشباب العالمي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. اتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني يقيم كرنفال فرح في يوم الشباب العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).