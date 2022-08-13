إيران تنوي تطوير ثلاثة أقمار صناعية من طراز خيّام

2022/08/13 | 09:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعتزم إيران تطوير ثلاث نسخ أخرى من القمر الصناعي “خيّام” الذي أطلق هذا الأسبوع بواسطة...

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