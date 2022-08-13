طقس العراق.. استمرار تصاعد الغبار في العديد من الأماكن

2022/08/13 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تصاعد الغبار في العديد من الأماكن.

يتبع..

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