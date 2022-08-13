السعودية تسمح لجميع حاملي التأشيرات بأنواعها ومن جميع الدول بأداء العمرة

2022/08/13 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح لجميع حامي التأشيرات في المملكة من أداء مناسك العمرة وذلك بالتزامن مع بدء موسم العمرة الحالي.

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