دراسة جديدة حول مكملات فيتامين D

2022/08/13 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتُعتبر كسور العظام مشكلة صحية كبيرة لكبار السن.

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