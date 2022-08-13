2022/08/13 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز ـ امنأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن تسلم قيادة العمليات العسكرية 50 ارهابيا من عناصر عصابات داعش بعد القبض عليهم داخل الاراضي السورية.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابيا من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد ان تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية".

واضافت، ان "عملية استلام هؤلاء الإرهابيين جرت عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري"، مبينة ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تسلمت هؤلاء الإرهابيين لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".واشار البيان الى، أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقلوا في سوريا.. الخلية تعلن استلام 50 ارهابيا يحملون الجنسية العراقية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقلوا في سوريا.. الخلية تعلن استلام 50 ارهابيا يحملون الجنسية العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).