بغداد تتسلم 50 “داعشيا” يحملون الجنسية العراقية اعتقلوا في سوريا

2022/08/13 | 10:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تسلم قيادة العمليات المشتركة 50 عنصر بتنظيم “داعش” الاجرامي من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد ان تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية.وقالت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة ٥٠ إرهابي من عناصر عصابات داعش من الذين […]

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