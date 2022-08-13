2022/08/13 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني

==============

من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة ٥٠ إرهابي من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد ان تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية.

وجرت عملية استلام هؤلاء الإرهابيين عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري.، وقد تسلمت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية هؤلاء الإرهابيين لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

ان قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منهم.

=============

١٣ اب ٢٠٢٢

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات العراقية تتسلم 50 داعشي أطيح بهم داخل الاراضي السورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات العراقية تتسلم 50 داعشي أطيح بهم داخل الاراضي السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).