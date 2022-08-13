مشاهد كارثية لأسماك نافقة بتأﺛﻳر اﻟﺗراﻛﻳز اﻟﻣﻠﺣﻳﺔ والتلوث في البصرة (فيديو)

2022/08/13 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، اليوم السبت، مشاهد لنفوق كميات من الاسماك في شط الزبير بمحافظة البصرة.

وبحسب المشاهد التي تابعتها (بغداد اليوم)، فقد ادى ارتفاع نسبة ملوحة المياه والتلوث الى نفوق هذه الكميات من الاسماك في شط الزبير.

وفي 13 حزيران الماضي، تناقل رواد التواصل الاجتماعي في العراق خلال اليومين الماضيين صوراً تظهر نفوق الاف الاسماك في نهر العشار وسط البصرة، وأشاروا في تعليقات لهم الى نسبة التلوث الكبيرة التي اصابت النهر.

وحينها، قال مدير زراعة المحافظة هادي حسين قاسم، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "الأسماك النافقة من نوع البلطي التي تعتبر دخيلة على البيئة البصرية وغير مرغوبة للمستهلك"، مبيناً أن "الأسباب العينية بينت رداءة نوعية المياه في هذا النهر بسبب رمي المياه الثقيلة والمياه الآسنة وفضلات المحلات وبعض الأحياء السكنية، ما أدى الى انخفاض نسبة الاوكسجين في المياه".

ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في محافظة البصرة، ويعتمد سكان المحافظة على بعض المحطات الحكومية واكثر من 200 محطة أهلية خاصة لتأمين مياه الشرب، وحسب قولهم، فإن مياه المحافظة مالحة ولا تصلح لا للشرب ولا للزراعة.

وحسب المعايير العالمية، فلا ينبغي ان تتعدى نسبة الملوحة لمياه الشرب 500 درجة من معيار "TDS"، في حين تتعدّى الملوحة في مياه البصرة أضعاف الرقم المحدد.

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