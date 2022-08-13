بالأرقام.. شرطة النجف تحصي صولاتها الأمنية ضد تجار ومروجي المخدرات بالمحافظة

2022/08/13 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلن قائد شرطة محافظة النجف باسم مجيد فيصل، اليوم السبت، عن تحقيق نجاح كبير في مجال مكافحة جريمة المخدرات في المحافظة خلال هذا العام.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه"بعد تنفيذ واجبات كبيرة ومهمة ضد تجار المخدرات في المحافظة انعكست بشكل كبير على انخفاض معدل ارتفاع هذه الجريمة بعد محاصرة وتقويض النواقل لها والسيطرة عليها بعد ان كانت المحافظة محطة عبور لمناطق أخرى ونتيجة الضربات الموجعة انحسرت هذه الجريمة بشكل كبير".

واضافت أن ما يقارب (400) مطلوب للعدالة بين تاجر ومروج تم القبض عليهم خلال الفصل الأول من هذا العام وضبط كميات كبيرة جدا من مادة الكرستال وألافيون وعشرات الآلاف من حبوب الكبتاجون و(64) قطعة سلاح مختلفة بينها رمانات دفاعية وهجومية ومسدسات وبنادق كلاشنكوف وأعتده و(794) من مواد التعاطي من إمبولات تعاطي وميازين إلكترونية وراس مشعل وقداحة وقناني غاز صغيرة وعشرات أوامر القبض بحق المطلوبين ".

وأكد قائد الشرطة في البيان أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي كان داعماً رئيسا لنا في كل هذه العمليات ولا ننسى دور المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقسم مكافحة مخدرات النجف وجهاز الأمن الوطني ومديرية الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية وسرية سوات في المحافظة في كثير من العمليات المهمة".

وأشار الى أن "العمليات مستمرة في ضرب عصابات هذه الجريمة ولن نتوقف او نخفف من ملاحقتهم إطلاقا لأن هذه الجريمة هي مفتاح لكل الجرائم الأخرى".

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